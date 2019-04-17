華潤水泥(01313)增持石材商持股，惟股價逆市向下，一度跌3.9%，低見8.35元，新造8.44元，仍降2.9%，成交金額6550萬元。
潤泥斥3.88億元人民幣，增持環球石材(東莞)兩成持股，交易完成後，潤泥持股增至四成。環球石材(東莞)經營範圍涵蓋礦山經營、設計研發、人造石及天然石材生產加工、幕牆安裝等。
至於海螺水泥(00914)也跌0.1%；中國建材(03323)下滑1.1%；金隅(02009)下滑0.3%。
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潤泥斥3.88億元人民幣，增持環球石材(東莞)兩成持股，交易完成後，潤泥持股增至四成。環球石材(東莞)經營範圍涵蓋礦山經營、設計研發、人造石及天然石材生產加工、幕牆安裝等。
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