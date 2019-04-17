訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:49 港股直擊 即巿股評

【異動股】增持石材商持股 潤泥曾挫近4%

放大圖片

華潤水泥(01313)增持石材商持股，惟股價逆市向下，一度跌3.9%，低見8.35元，新造8.44元，仍降2.9%，成交金額6550萬元。

潤泥斥3.88億元人民幣，增持環球石材(東莞)兩成持股，交易完成後，潤泥持股增至四成。環球石材(東莞)經營範圍涵蓋礦山經營、設計研發、人造石及天然石材生產加工、幕牆安裝等。

至於海螺水泥(00914)也跌0.1%；中國建材(03323)下滑1.1%；金隅(02009)下滑0.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。