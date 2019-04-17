港股直擊 即巿股評

相信大家噚日未必知道個市喺下半場恒指升逾300點，甚至連恒指上返30100點樓上都未必會發現，事關噚日爆咗單全城熱話「安心偷食」，FB瞬間被洗版，各大機構出嚟抽水，抽到連維多利亞港都乾塘咁滯。

我本來無/未登記成為爆獨家嗰份media嘅會員，但都為此而登記咗(我相信唔係得我一個人咁做嘅)，論搶data base(條片係4月頭已經有，但強制性會員先有得睇就係上個星期嘅事)、搶focus、搶pageview、搶話題嚟講，本身新聞夠爆所以推到成件事都好成功；當事情喺網上不停發酵之時，其他行家就已經話可以收工，因為就算港聞、兩岸國際、財經、地產、體育、副刊，甚至馬經有幾精彩嘅稿都好，都已經吸引唔到啲人去睇，就連噚日朝早法國聖母院大教堂火燭單嘢都被潛水、復活節金多寶都無人中(哈哈，咁呢個就純粹同運氣有關啫，但...有得瀨就瀨架啦，唔係架咩？)。

依家9點52分，如果單嘢有嘢再爆嘅話都應該晏啲先會見到，lunch time嘛，茶餘飯後話題時間總比食飯時間長嘅，依家都係睇返個市先啦。恒指今朝早升31點開市，報30160點，但截至依家(9點54分止)，呢個開市價暫時變成高位，即係話今日有機會變成高開低收。

老老實實，恒指又再次上返嚟301XX點呢個位，都幾令人懷疑到底個市仲有無辦法衝得上去，到關恒指日線圖就見到由上個星期三(4月10日)到依家，301XX至302XX點呢個位已經形成咗一條好明顯嘅阻力，由於阻力屬同一水平，所以你可以畫到一條橫線出嚟；至於下方，由於每次嘅低位都低過上一個低位，所以就一條向下嘅斜線畫咗出嚟，呢個形狀你可能你會話似「平頂三角形」，不過正確嚟講佢係一個「喇叭」，你可以話佢係一個「平頂下降喇叭」。

「平頂」大家都唔陌生，因為代表住某一個位置多次都衝唔破，從而形成一個屢破不攻嘅阻力。假設上方條阻力線不變，而下方條斜線個角度都唔變嘅話，咁大家就可以想像得到呢個「平頂下降喇叭」個口只會擘得愈嚟愈大；反過來說，呢個愈行愈闊嘅下降通道，波幅擴大係因為低位支持力轉弱，拉低咗下降軌。短炒嚟講，或者可以試按住呢個「平頂下降喇叭」嚟玩嘅(當然佢係絕對有一日會改變呢個情況，唔會擘一世啦)。

依家10點18分，恒指仍然Keep住喺301XX點附近作幾十點嘅上落，而日線圖嘅位置就處於「平頂下降喇叭」嘅頂部。按住呢個「平頂下降喇叭」嚟畫，下方條線你見到大約指到落去29500點，呢個位如果度落去恒指牛熊證街貨圖嘅話，就代表咗第一同第二層嘅牛證全數會死亡，呢兩part夾埋有相當於2042張期指，都真係好吸引喎。

反觀上方熊證最貼價嘅係30100至30199點，呢度有77張期指新貨，而數上去就30200至30299點，呢度有506張期指，貨量就真係無下方牛證咁多架啦，但勝在近；不過依家個形勢近又點？阻力大先麻煩嘛。小注以中至遠價熊吼恒指挨近返個頂時出場，中至遠價熊講緊同個阻力頂有至少500點差距啦。假設個阻力用30200計算，咁就應該揀隻收回價30700點或以上嘅熊證，例如恒指熊(68174)，收回價30728點，同類收回價槓桿最高，唯一小心嘅就係街貨有16.08%，在我眼中雖然有啲高，但都算係一個可以接受嘅水平；如果個市浮返上高啲同時撞正5分鐘圖見超買嘅話，咁就可以小注「安心落場」啦。

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