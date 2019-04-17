港股直擊 即巿股評

禪遊科技(02660)上市第二日續向好，曾升8.7%，高見1.75元，創新高；最新升半成報1.69元，成交近1.2億元。

禪遊科技昨日首掛，收市報1.61元，較招股價1.23元，高30.9%；今早高位計，較招股價高出四成二。

集團為一間中國手機遊戲開發運營商，專注於棋牌及其他休閒手機遊戲。香港公開發售部分錄得超額認購約46.48倍，一手2000股中籤率50%。是次集資淨額約1.805億元。

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