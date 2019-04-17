即巿股評 港股直擊

EJFQ用戶eu9ip9問及「你覺得7331可以買嗎？我發現好多ETF！不過唔係好跟價！不停跌！」

多謝eu9ip9君垂詢！然而，睇開「搏拳實錄」讀者都會察覺，賭仔性格的老徐，一向都是參考EJFQ指標，然後專注於恒指期權及期指等衍生工具進行短線投機炒作，過去兩年多以來，本欄曾經推介作為長線投資的只有一隻盈富基金(02800)，絕少提及其他任何個股。間中或會講到美股或A股，都是止於蜻蜓點水的分析。

講到eu9ip9君提出的(07331)，老徐搜查後才知道，原來是「華夏Direxion納斯達克100指數每日反向（-1X）」槓桿產品（簡稱FI華夏納一百），為追蹤美國納指走勢的衍生工具。雖然老徐亦會每日留意美股包括納指的表現，但FI華夏納一百是否可以買，就不敢輕率提供意見。

不過，據知所有「反向」或逆向追蹤指數的衍生工具，價格升跌會受到上一個交易日的影響，並非百分百會跟足指數的即日走勢而出現相同但逆向的升幅或跌幅；而F!華夏納一百，更可能涉及不同市場（美股收市後轉場香港）投資者情緒的影響，因此或可解釋7331何以唔係好跟價。

回到港股，周二恒指低開56點，早段跌至29665水平急速反彈，午後穏步上升，尾市高見30142點，收報30129，升319點或1.07%；大幅升穿早一日失守的10天線。

上一篇（4月15日）「搏拳實錄」提到，中美達成「雙向」的執行貿易協議機制可能再次向市場注入炒作元素，恒指或可再挑戰30200點的成交量密集區頂阻力。恒指當日「果然」挑戰並突破30200點的成交量密集區頂。想不到恒指創出30280點的10個月新高後即「瀡滑梯」急跌，並以29810點的全日最低水平收市；更想不到的是，恒指昨天先跌至29694的兩周低位後回升至接近全日高位收市。

恒指過去兩日技術走勢先弱後強，老徐反而相信，可能是短線調整的開始。原因是首先，10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬3月11日以71.8%高位確認見頂，而4月3日「搏拳實錄」講過：平滑中線市寬不論開始上升或下跌，通常都會維持一段以「月」計的時間。截至本周一收市，平滑中線市寬跌至54.3%的2月4日以來最低水平，但仍未有止跌跡象，估計恒指徹底解決（resolve）與平滑中線市寬「熊背馳」之前，不易出現太大的突破。

其次，恒指多次嘗試突破29700至30200點的過去一年累積的成交量密集區頂不果，反映有不少蟹貨趁高鬆綁。最後，周一沽空比率飆升至17%的今年1月2日以來最高水平，周二恒指顯著反彈，不排除某程度是「挾淡倉」所致。老徐現在有興趣揀位short即月期指call，在持有29882點即月期指短倉的基礎上追沽，前提是恒指不要升穿30200點收市。

老徐