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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指高開30點 內銀股靠穩

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隔晚美股三大指數集體收高，納指升0.3%，報8000點，與道指均創逾6個月以來新高。港股昨日急彈逾300點後，今早略為高開。

恒指高開30點，報30160，國指高開9點，報11830。

騰訊(00700)平開報393.6元。

建行(00939)昨日急升近4%，今早高開0.3%，報7.2元。工行(01398)及中行(03988)均輕微高開。

平保(02318)平開報94.75元。

創科(00669)低開1.4%，報56.95元，市前成交有1億元。

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