港股直擊 即巿股評

港股昨日勁彈重上3萬點樓上，市場今日聚焦內地首季經濟增長等數據，A股走勢繼續左右港股。

隔晚美股三大指數集體收高，多家公司包括聯合健康及貝萊德公布強勁的首季業績，道指收升67點或0.26%報26452，波音漲1.7%。蘋果和高通就專利糾紛達成和解，蘋果需要一次性向高通支付一筆賠款，高通股價急升23.2%，蘋果微升0.01%。納指升0.3%報8000點，與道指均創逾6個月以來新高。費城半導體指數漲逾3%。

公司業績仍為市場焦點。分析師普遍預計標普500成份股今年第一季度的盈利將低於去年同期水平，可能錄得三年來的首次同比下降。周二收市後，IBM、Netflix以及CSX等公司將陸續公布業績。

美銀美林四月份基金經理調查表示，受訪的投資者中70%認為全球經濟將於2020年下半年開始衰退；受訪的投資者中，認為聯儲局已經結束本輪加息周期的略多於半數；受訪的投資者中，66%認為目前的經濟發展處於「低增長低通脹」的模式，為2016年10月份來最高比例。

國際金價跌至去年12月底以來低位。近期強勁經濟數據，提升對股票等較高風險資產的需求，加上美元強勢令金價進一步受壓，紐約6月份期金收市每安士報1277.2美元，跌14.1美元，跌幅1.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.97元，較本港上日收市高0.37元；騰訊(00700)ADR收報394.52元，高0.92元；國壽(02628)ADR收報21.73元，低0.12元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.82元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5.06元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.17元，高3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.52元，低0.33元；聯通(00762)ADR收報9.89元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.28元，高2仙。

ADR港股比例指數報30084，較上日恒指收市低44點或0.15%。港股昨日在A股急升帶動下先跌後升，恒指收報30129點，升319點或1.1%。短期阻力為本周一高位30280點，支持位參考20天線約29500點附近。

中國第一季國內生產總值(GDP)今早出爐，市場預料增長將進一步放緩至6.3%，但從3月單月數據，預計工業、投資和消費均有改善，經濟企穩的跡象或開始顯現。

焦點股份

合和實業(00054)：早前宣布私有化計劃獲通過，今日(17日)是股份最後交易日，在5月3日撤銷上市地位。合和將會在港交所除牌。

中國通號(03969)：公布計劃在科創板發行A股的申請，已於昨日獲上交所受理。

人民保險(01339)：公布首季旗下子公司原保險保費收入合共1932.32億元(人民幣．下同)，按年增長13.6%。中國財險(02328)公布首季原保險保費收入1254.63億元人民幣，按年增加18.29%。

國泰(00293)：公布3月載客量升2.5%，貨運量跌2.5%。

香港醫思醫療(02138)：預期截至年3月底止，全年銷售額將增長不少於26%。

中國鐵塔(00788)：今日將公布截至3月底止首季業績。大摩早前預計鐵塔首季業績會去年第四季度大幅改善，收入和EBITDA增長料達8%以上，推動利潤近一倍增長，重申「增持」評級，目標價由2元調高至2.5元。