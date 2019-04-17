即巿股評 港股直擊

過去幾篇文章跳躍了《長線牛股巡禮》系列，對市場大勢進行了分析，理據和結論已經明確寫上，待未來驗證，我們繼續寫牛股

3月我們寫過兩篇牛股，一是創科實業(00669)，二是太古A(00019)。之後市場並沒有單邊上漲而是出現了高位震蕩略為上行，然而並不影響此兩股紛紛創下歷史新高。

挑選長線牛股的條件之一，就是過去以及預期未來，能夠帶來給投資者穩定的收益，市場劇烈下跌的時候，無論經營業績和股價表現能夠有相對抵抗風險的表現，市場穩定的時候時候能夠創新高（計算股息在內）。

此類股份在港股市場，很大一部分集中在一些資產類別又有穩定派息類似固定收益的行業和股票身上。

有兩個重要因素，一是無論中國美國還是歐洲日本，全球主要經濟體都有經濟衰退的隱憂，這一點除了週期之外，我認為和電子商貿亦有關係，這導致全球的息率處於下降趨勢；其二，長期具有穩定收益的資產，通常都具有穩固的市場地位，在香港，尤以收租物業為甚。

這兩個重要趨勢已經形成了一段長時間，短時間內是難以逆轉的，或者逆轉的概率在可見未來未見有逆轉跡象

因此，香港市場而言，買磚頭，或者類磚頭的金融產品就是符合長期發展趨勢的選擇了，例如房地產信託基金REITS，表表者如領展(00823)，帶領整個REITS板塊不斷創新高。

這批REITS裡面，其實每一個的走勢都相差不遠，我就挑選了置富產業信託(00778)為例。

置富月線圖突破了一個整固形態並創下新高，形成一個上升通道。

下個目標位置可以關注10.8-11元，其次是11.9-12，計算利息在內，長線投資者應當追求10%-15%回報為一個合理目標。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法