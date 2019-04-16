港股直擊

期指近日在高位走勢十分反覆。周一雖然乘着上周末多個利好因素刺激而高開逾二百點，早市升幅最多曾擴大至386點，高見30336點，惟其後升幅逐步收窄；午後更受內地股市轉弱拖累，期指由升轉跌，最多時曾倒跌近二百點，最終全日跌125點，收報29825點。昨日期指開市初段繼續向下，早市一度再跌129點，低見29696點；其後又受內地股市走強帶動，拗腰向上，尾市更曾反彈364點，高見30189點，最終全日升299點，收報30124點。

周一大市單日轉向，或許與市場突然出現利淡因素有關。首先，內地官媒指出，未來人行降準與否，將需視乎實體經濟需要，從近日內地一些重要的經濟數據已見好轉，意味人行短期內沒有需要再推出如降準等更強力的貨幣政策；同時又透露傾向支持6月才降準，而非4月。人行4月降準的預期似乎落空，引起市場對內地的政策寬鬆能否持續的關注，為中港股市帶來利淡影響。

短線走勢未確認轉好

另一方面，MSCI上周宣布將把MSCI中國指數轉換至MSCI全股票指數的時間，由原來6月1日推遲至11月26日，令市場擔心影響未來資金流入內地股市的進度；再加上，美國副總統彭斯警告，一旦兩國最終未能達成協議，美方將堅持向中國商品加倍徵收關稅；而盛傳已久的「習特會」至今仍未有具體消息傳出，動搖了市場本身對兩國能於短期內達成協議的信心，從而為中美貿談再帶來不確定性。

昨天兩地股市顯著反彈，市場暫時解釋或與內地昨天在事隔18個交易日後，再次向公開市場逆回購有關，不過筆者認為更大機會是市場預先炒今天內地將公布一系列如首季GDP等經濟數據，除非港股未來能成功突破周一高位，否則，短線將繼續趨淡，初步將下試29500點左右支持。

技術方面，雖然期指周一以裂口高開，更能於開市初段一舉升穿前浪頂重要阻力30295點，惟之後出現單日轉向，除了即日回補整個上升裂口，最終更倒跌並以大陰燭收市，同時於14天RSI及MACD圖中皆出現雙頂背馳利淡訊號，令期指已呈見頂轉向。

Long Put止蝕提升至30336

期指昨天雖然能顯著反彈，收市時更出現大陽燭，惟昨天市況暫時僅只可反映短線技術走勢由顯著向淡轉為略回穩，除非期指短線突破周一高位30336點（最低限度需以陽燭收於30336點之上），技術走勢才可轉好；否則，回調壓力會逐漸增加，而距期指出現正式顯著回調亦將不遠，初步支持輕微提升至保歷加通道中軸，即20天移動平均線（現時為29501點）。

從市況近日反覆波動來看，現時好淡雙方於高位爭持激烈，情況仍將持續，直到出現下一輪明確方向為止。如果期指未來短線確認向下的話，筆者認為將出現之回調幅度較早前預期深的機會已逐漸提升，而期指或須再試保歷加通道底部，即現時為28415點附近位置。

策略方面，如持有即月Long Put的可續持有，止蝕位置將提升至周一高位30336點，如未來期指以陽燭收市升穿30336點，所有Long Put則要先行平倉止蝕。現時，因市況反覆波動，再加上復活節長假期臨近，建議未開倉者，應先以觀望市況為主。