即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市昨天愈升愈有，滬指終以全日高位3253點報收，恒指亦成功重越30000點關。如果今天公布的中國首季GDP增長能夠承接早前外貿和金融數據優於預期的「強勢」，A股有望再創今年以來新高。

A股近月大幅造好，分析歸功於內地股債納入國際指數帶動外資流入、股民積極性增強、企業估值復修，以至中美貿易談判邁向達成協議等等，人民幣滙價這因素反而少有被提及。

美元兌在岸人民幣(CNY)近期在6.7水平橫行，一個月歷史波幅率昨天錄得2017年後新低，波動性持續低迷。

去年中美貿易糾紛白熱化時，CNY一度跌至逼近「七算」，「七算難保」更是甚囂塵上；直到年底兩國元首會面後重啟高級別磋商，人民幣滙價才喘穩，大行對人民幣2019年的預期也修訂為傾向些微貶值，「破七」再非主流看法。根據多間大行最新預測，美元兌人民幣今年目標價介乎6.5至6.8。

人民幣波幅明顯收窄，始自2月下旬有報道提到穩定人民幣成為中美貿易談判的議題，相信兩國都想低調處理，以免引起操縱滙率的指控令貿談節外生枝。

值得留意的是，波幅收窄並不限於人民幣。附【圖】所見，反映各主要國家貨幣滙率波幅的摩根大通全球貨幣波動指數，從年初開始輾轉下滑，上周更挫至2014年中以來低位，代表滙市波動性全面減弱，外滙投資者即使未算「無啖好食」，也較難靠炒上落獲厚利，普遍認為是各央行貨幣政策趨向一致造成此情況。

然而，分析估計，滙市低波幅未必會維持太久，特別是外圍市場不明朗因素甚多，例如英國脫歐方案遲遲無法敲定、歐洲經濟放緩會否促成央行加碼寬鬆政策、美國總統特朗普與聯儲局交鋒結果如何，以至日本天皇「換代」後能否重振經濟等，都有可能造成滙市波動。

相比之下，人民幣有較大機會保持穩定，因為據美國財長努欽所言，中美貿談已步入最後階段，估計人民幣在短期內波幅不致顯著擴大，如果滙價列入中美貿易協議條文中，更可促進人民幣國際化。

人民幣穩定對中國發展最為有利，由國務院總理李克強至各級財金官員都如是說，在目前宏觀經濟尚未完全擺脫下行壓力之際，若滙價保持穩定，在推出調控措施時便可少一重顧慮。

以往，人民幣漲跌是內地股市短線表現的重大影響因素，但A股近期強勢而人民幣滙價窄幅上落，反映兩者相關性或起了變化，從基本因素分析，人民幣趨穩對內地整體經濟及企業盈利都屬好消息，雖然未必是A股續升的直接助力，但起碼不會構成負累。

至於港股，近日可謂「唯A股是瞻」，內地股市造好，港股將繼續受惠。

信報投資研究部

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