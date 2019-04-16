今日 21:04
重要通告
港股直擊
青島銀行(03866)公布，獲准在全國銀行間債券市場發行金額不超過80億元人民幣的金融債券。
募集資金將用於優化中長期資產負債匹配結構、增加穩定中長期負債來源，並支持開展中長期資產業務。
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