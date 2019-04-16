即巿股評 港股直擊 中國財經

「深股通」一汽轎車(000800.SZ)曾是中國第一汽車集團(一汽)掌上明珠，長期手握領導人座駕紅旗品牌。

不過近年一汽轎車唔生性，2016年底連紅旗品牌也要交回一汽手上。去年淨利潤大插44.88%，至1.55億元(人民幣‧下同)，跑輸其他主要國資背景的汽車製造廠如：東風(00489)、北汽(01958)和廣汽(02238)等。

去年車市一遍繁華，一汽轎車的表現是有愧於其歷史背景。不過，最痛都會過去都會散去都會退去，4月11日一汽轎車公布資產重組，換出轎車業務，換入一汽解放，以發行股份、可轉換債券和現金方式向一汽支付差價。

上月20日收市EJ Market介紹重型裝備股時，提到重卡行業龍頭中的龍頭沒有上市，那龍頭就是一汽解放。一汽解放2016至2018年連續三年為重卡銷量之王。去年歸母淨利潤23.7億元(比一汽轎車高15倍)，以本港重汽(03808)現時往績市盈率約10.2倍計，單是一汽解放本身市值可達237億元，而一汽轎車三日漲停後總市值是182.77億元。

當然，交易完成後一汽轎車再沒有乘用車資產，但「沒有這犧牲怎可讓你我得救？」完成後一汽轎車變身近年利錢高的重型裝備股。加上一汽轎車本身留下財務公司及鑫安保險業務，該部分去年投資收益為6.4億，加上一汽解放去年歸母淨利潤，估值可達307億元。

短線上，三日漲停係威係勢，不過留意今早曾鬼祟地回吐幾格，類似即市回調將是短線「安心」買入機會。

當然世事多變，交易也可變，訂半成止蝕位，就算你多念舊，明天一滴也不留。

陳鎮強

信報分析員

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