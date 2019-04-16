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今日 18:07 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至10.4億 追內險 沽吉利內房

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人行重啟逆回購下，中港股市今日均先低後高，恒指重上三萬大關，恒收指報30129點，升319點或1.1%，為4月9日以來收市高，大市成交額1042.68億元。

北水流入速度略增，由上日的9.54億元，增加至今日10.4億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

平保(02318)蟬聯今日最多北水流入個股，昨日錄淨買3.04億元，今日再有3.75億元追入，兩日合計6.79億元。太保(02601)、太平(00966)及新華保險(01336)也分別有2.64億、1.41億及7553萬元淨買。

內銀今日表現標青，中行(03988)及工行(01398)分別有2.97和2.88億元內地資金淨買，為第二及第三多淨入個股，但建行(00939)與信行(00998)分別有5282萬和3695萬元淨走。

其他錄得較多淨入個股有中興(00763)及楓葉教育(01317)，今日分別錄6801萬和3695萬元淨買，全日分別急升7.7%和9%。

吉利(00175)逆市向下，全日有1.23億元淨走，為最多淨沽個股；騰訊(00700)也錄8854萬元淨沽；金斯瑞(01548)也錄2162萬元淨走。

另外，內房融創(01918)及萬科(02202)，全日也分別錄1.17億和3924萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、融創、平保、吉利、中行、太保、工行、騰訊、中太平及信行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、融創、金斯瑞、新保、建行、萬科、吉利、工行、騰訊及楓葉。

 

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