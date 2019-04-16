港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，不過人行重啟逆回購下，中港股市今日均先低後高，恒指重上三萬點。

恒指低開56點報29754，進一步低於10天線(約29931點)，之後曾挫145點，見29665點全日低，之後拗腰並持續走高，上午曾升198點，中午升188點。午後升幅擴大，尾段最多升332點，見30142點全日高。恒收指報30129點，升319點或1.1%，為4月9日以來收市高。大市今日上升股份比例僅49%；下跌股份比例達51%。

國企指數報11821點，升189點或1.6%。

大市成交額1042.68億元。

恒指即月期貨收報30124點，升299點，低水6點。

A股亦先低後高，滬指飆2.39%，返三千二；深成指升2.33%。人行公開市場重啟逆回購，結束連續18日暫停。

美國道指期貨最新升123點，報26496。歐洲三大股市最新造好。

藍籌股方面，港交所(00388)升1.3%；騰訊(00700)升1.4%；友邦(01299)升1.1%。相反，中港地產股逆市軟，新地(00016)和長實(01113)分別跌0.7%和1.8%，一同錄8連跌；碧桂園(02007)跌0.6%；潤地(01109)跌0.3%。

焦點板塊

中資金融股：內銀領漲，建行(00939)飆3.9%，其A股飆4.88%；工行(01398)升3.1%，其A股升3.27%；中行(03988)升2.7%，其A股升2.83%；招行(03968)升1.6%。內險續跑贏大市，平保(02318)升2.3%；財險(02328)和人保(01339)獲高盛升評級，分別升2.2%和1.2%；國壽(02628)升3.1%；新華保險(01336)升1.7%。

科技製造商：個別手機股逆市跌，舜宇(02382)挫2.4%；瑞聲(02018)跌1.3%；通達(00698)跌2.1%。相反，鴻海董事長郭台銘考慮參選總統，富智康(02038)應聲飆14.6%；鴻騰(06088)升4.4%。5G概念股再起動，中興(00763)飆7.7%，其A股漲停；京信通信(02342)升5.6%；中通服(00552)升2.7%；鐵塔(00788)升1.4%。

教育股：教育部近期提出完善扶持政策，教育股表現突出，楓葉(01317)升9%，天立教育(01773)升8.9%，睿見(06068)升12.4%；宇華(06169)升5.7%；中教(00839)升5.5%；新高教(02001)升4.4%；新華教育(02779)升4.1%。

汽車股：A股長安汽車(000625.CN)早前發盈警，拖累汽車股跑輸，吉利(00175)跌1.5%；廣汽(02238)跌0.5%；北汽(01958)挫2.9%；東風(00489)跌2.1%；長汽(02333)跌1.7%。受累西安漏油平治汽車維權事件持續發酵，4S汽車經銷商亦向下，正通(01728)跌1.4%；中升(00881)插4.9%；和諧汽車(03836)跌1%；廣匯寶信(01293)跌1.1%。A股廣匯汽車(600297.SH)挫4.61%。

焦點股份

中糧肉食(01610)：股價挫7.8%，成交額達17.16億元，配股上板作價為3.02元，較昨日收市折讓9.3%。集團據報遭四股東減持，料最多套現1.23億美元(約9.67億港元)。

比速科技(01372)：計劃進軍工業大麻加工業務，股價爆升75.6%。

禪遊科技(02660)：今日上市，收報1.61元，比招股價1.23元，高30.9%，成交額5億元。不計手續費，每手賺760元。

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