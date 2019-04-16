禪遊科技(02660)今日首日掛牌，開報1.49元，較招股價1.23元，高21.1%，最高及最低見過1.68和1.4元，全日收造1.61元，比招股價高30.9%，成交額5億元。
按每手2000股計，不計手續費，每手賺760元。
集團為一間中國手機遊戲開發運營商，專注於棋牌及其他休閒手機遊戲。香港公開發售部分錄得超額認購約46.48倍，一手2000股中籤率50%。是次集資淨額約1.805億元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
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