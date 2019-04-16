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今日 15:54 港股直擊 即巿股評

【異動股】金源米業飆11% 設合營進軍越南物流業務

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金源米業(00677)設合營，在越南提供物流解決方案，股價一度抽升11.3%，高見0.69元，新報0.66元，仍揚6.5%，成交金額1650萬元。

集團公布，附屬公司Affluent Woods與SF Overseas訂立合營協議組建合營公司，以於越南提供物流解決方案。Affluent Woods及SF Overseas分別持有合營61%和39%股權。

金源米業稱，組建合營將令集團業務範圍擴大、增加其溢利能力及為集團帶來長遠價值。

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