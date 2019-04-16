即巿股評 港股直擊

隔晚美股牛皮，靜待業績期來臨，加上復活節長假期在即，市場資金變得審慎保守。至於港股噚日創十個月高位後倒跌，今日跌勢延續，其後喺內地股市抽升後，港股拗腰倒升，重返三萬點水平附近。

恒指低開56點，開市後跌幅擴大跌逾百點，見半日低位29665點，其後隨內地股市回升，港股中午後最多升198點，見半日高位30009點，半日報收29999點，升188點；國指升11763點，升131點。內地股市能夠回升，主要係人行喺公開市場暫停18日逆回購後重啟回購，被視為再度向市場放水。

重磅股方面，騰訊(00700)發力升1%，港交所(00388)升逾1%。噚日講過風水輪流轉，呢期輪到中資金融股發力，果然內銀股同內險股今日升勢延續，重磅內銀股建行(00939)、工行(01398)同中行(03988)分別升2.9%、2.4%及1.9%。內險股同樣受追捧，平保(02318)有大行唱好，話貴啲都係首選呢隻內險股，而財險(02328)跟人保(01339)亦獲大行提升投資評級，半日分別升1.9%及1.2%。之前阿Man講過，雖然中資金融股，尤其係內銀股表現較大市落後，但以大市累積咗咁多升幅之後，反而落後嘅內銀股更具防守性，作為中長線收息之用亦穩陣，如今內銀股終發力，有貨嘅缸邊友總算守得雲開。

其實資金近日喺唔同板塊之間流動，早幾日豬肉股同汽車股落鑊，今日呢兩個板塊腳軟，資金又回流至教育股跟醫藥股，前者有教育部近日提出完善扶持政策，半日教育股全線上升，個別股份升幅更超過一成。醫藥股升勢唔算強勁，但經過幾日調整，今日靠穩止住之前跌勢，唔排除跟住再發力。

講番個市走勢係較為反覆，不過嚟嚟去去個市跌又跌唔落，但再升多啲突破向上又無乜力，睇嚟長假期前都係20日線(29482點)較大支持，而10日線(29946點)點為好淡分界，暫時喺呢條線上下三兩百點徘徊，即係上面30200至30400點阻力不變，暫時睇位呢幾個位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)