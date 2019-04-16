港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，中港股市今早均先低後回升，在人行重啟逆回購下，兩地股市半日收市前造好，恒指彈近三萬點。

恒指低開56點，穿10天線(約29931點)，開市後曾挫145點，見29665點半日低，之後拗腰並持續走高，半日收市前曾升198點，見30009點半日高。恒指中午收報29999點，升188點或0.6%，大市成交額549.68億元。

國企指數報11763點，升131點或1.1%。

A股半日收市前走高，滬指升1.11%，返三千二；深成指升0.55%。人行公開市場重啟逆回購，結束連續18日暫停。

藍籌股方面，港交所(00388)升1.3%；騰訊(00700)升1.1%。相反，舜宇(02382)挫3%；碧桂園(02007)挫2.1%。

焦點板塊

中資金融股：內銀領漲，工行(01398)升2.4%，其A股半日升3.1%；建行(00939)升2.9%，其A股半日飆4.6%；中行(03988)升1.9%，其A股半日升2.06%；招行(03968)升1.5%。內險續跑贏大市，平保(02318)升1.8%；財險(02328)和人保(01339)獲高盛升評級，分別升1.9%和1.2%；國壽(02628)升2.4%；新華保險(01336)升2.1%。

教育股：教育部近期提出完善扶持政策，教育股今早表現突出，楓葉(01317)升8.6%，天立教育(01773)升11.8%，睿見(06068)升6.7%；宇華(06169)升5.1%。中教(00839)升4.2%；新高教(02001)升2.7%；新華教育(02779)升4.1%。

汽車股：A股長安汽車(000625.CN)早前發盈警，拖累今早汽車股跑輸，吉利(00175)跌2.4%；廣汽(02238)跌0.9%；華晨(01114)跌1%；北京汽車(01958)挫4.2%；東風(00489)跌1.4%；長城汽車(02333)跌3%；比亞迪(01211)跌1.3%。受累西安漏油平治汽車維權事件持續發酵，4S汽車經銷商亦向下，正通汽車(01728)跌2.3%；中升(00881)插4.7%；和諧汽車(03836)跌0.7%；廣匯寶信(01293)挫2.6%。A股廣匯汽車(600297.SH)挫4.26%。

焦點股份

中糧肉食(01610)：半日挫7.8%，成交額達15.72億元，配股上板作價為3.02元，較昨日收市折讓9.3%。集團據報遭四股東減持，每股介乎3.02至3.1元，較昨日收市價3.3元，折讓約6.9%至9.3%，涉及3.12億股，料最多套現1.23億美元(約9.67億港元)。

比速科技(01372)：計劃進軍工業大麻加工業務，半日爆升65.3%。

富智康(02038)：鴻海董事長郭台銘今天上午表示，這兩天會決定是否參選總統，富智康半日應聲飆16.7%。

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