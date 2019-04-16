即巿股評 港股直擊

噚日本來揀咗兩隻恒指牛(63086)同(61708)出嚟打算為上個星期五(4月12日)下半場隻恒指熊報仇。喺朝早11點30分至上半場完場時，5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)落到超賣水平，打算心慌慌咁睇吓當時(63086)同(61708)咩環境啦，結果(63086)已經率先被打靶，更係啦，呢隻嘢講到明係極度貼價架嘛。

至於(61708)嘅平均買入價就係$0.044，下半場開市之後恒指係有出現過跌幅收窄，講緊嘅係1點30分至1點45分嘅事，但呢個時候5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)就連中軸水平都上唔返，跟手又開始俾油咁向下沉過，最後喺1點55分30000點再度失守，成個好利走勢都失晒，最後就只好將隻(61708)率斬纜。

啱啱幫完Sales作完文之後(佢份presentation要介紹隻app)，依家已經10點17分，恒指今朝早低開5X點之後跌幅有所擴大，至依家跌122點，做緊29688，今朝一開市先殺29800至29899點嗰130張期指，依家連29700至29799點嗰21張都唔放過，難道佢真係會放過29600至29699點嗰1140張期指咩？

說話真係唔好咁講，記唔記得點解噚日會咁獨注一擲(正確喺講係兩擲，只係有一擲未擲先死)去搞隻恒指牛？就係因為睇中佢30200至30299點嗰堆過千張期指之嘛！學讀者cheukpong2014話齋：今日(噚日)殺咗好多衍生工具，唔通大戶開始識落trap？放堆熊證過夜引你買牛證？如是者，呢堆牛證今日就死得仲慘，好彩噚日見勢色唔對就斬纜。

噚日嗰次再加埋前日下半場嗰次將前日上半場所贏嘅全數回吐，賬面上打個和唔緊要，最麻煩就係輸咗嗰道氣有機會令自己再落錯決定；如果依家個市真係咁古惑，頭先失守29700點後，見29600至29699點同打落一層(29500至29599點)呢兩層各有過千張期指，就好快咁諗落隻熊仔出去殺牛。

不過依家你見恒指跌幅又收窄咗，剛剛10點32分見仲倒升20點添，同時相信喺29600至29699點呢過千張期指街貨見風頭火勢，就更係走人為上，對個市嚟講再硬要向下殺多100點，落到29500點附近嘅話，成本都唔細，「咁唔通個市又彈返上去，目的係放啲牛證喺度引啲熊證入市？將噚日個『計劃』調轉頭做多次？」你唔比佢由依家開始至全日收市都係hold住升幾十點，做一個爭持樣出嚟，或者可能無啦啦又企喺牛熊證中間，引晒牛熊兩邊證入市，一個唔該聽日同你食晒兩家茶禮咩？今日姑且唔落場，就睇吓個市係咪咁賤。

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