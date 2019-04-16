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今日 10:24 港股直擊 即巿股評

【異動股】中建材料首季盈利大增 惟股價倒跌1.8%

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中國建材(03323)料首季盈利大增，惟股價高開低走，今早一度高見7.46元，升1.3%，現造7.46元，倒跌1.8%，成交金額1.1億元。

集團表示，首季盈利將按年大幅增加，去年同期盈利9.08億元人民幣。主要由於按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅增加，以及主要產品水泥的價格上漲。

至於海螺水泥(00914)現跌0.5%；華潤水泥(01313)下滑0.1%；金隅(02009)跌1.7%。

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