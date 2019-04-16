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今日 09:46 港股直擊 即巿股評

【異動股】上月客座率跌 南航曾挫近4%

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南方航空(01055)3月客座率下滑，股價今早受壓，一度低見7.1元，挫3.8%，新造7.35元，降2.9%，成交金額1980萬元。

集團上月旅客周轉量按年上升6.75%，其中國內、地區、國際分別按年上升4.6%、14.06%及11.71%；客座率為83.15%，下降0.45個百分點。

國航(00753)3月旅客周轉量增2.6%，最新造9.83元，跌1.4%；東方航空(00670)下滑0.3%；但國泰(00293)則升0.1%。

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