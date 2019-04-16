港股直擊 即巿股評

中港股市昨日先升後跌，恒指失守10天線，港股預託證券(ADR)預示今早或低開百點，市場觀望周三內地首季經濟數據公布。

隔晚美股小幅收跌，道指跌27點或0.1%報26384點，金融股普跌，高盛首季淨營收不及預期，股價收跌近4%；標普500跌微跌1點報2905點，納指跌0.1%報7976點，大型科技股普遍靠穩，蘋果漲0.18%，亞馬遜漲0.1%，谷歌及Facebook均升0.3%。

中概股受壓，阿里巴巴跌3.1%，京東跌3%，百度跌2.5%；國雙跌11.4%，迅雷跌9.2%，嗶哩嗶哩跌6.22%。

美國總統特朗普上周末再次抨擊了聯儲局的政策，特朗普指責加息抑制了美國股市和經濟增長。特朗普稱，如果聯儲局能把工作做好，股市將會額外上漲5000點至10000點，GDP將會遠高於4%而不是只有3%，而且將幾乎沒有通脹。量化緊縮是一個殺手，應該採取完全相反的措施。

美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，經濟目前表現不錯；通脹目前略低於預期，通脹已經在2%以下運行；預計2019年美國GDP增速在1.75%-2%之間，聯儲局貨幣政策在現行利率水平上適宜，直至明年大部分時間都可能無需進行調整。

美股主要股指攀升至歷史高點附近，但市場交易量卻有所下降，反映投資者仍持謹慎態度。據道瓊斯市場數據，上周紐交所和納斯達克日均成交量約為62億股，為8月底以來最低周平均成交量。

國際油價下跌。俄羅斯展現恢復增產意願，以和美國爭奪市場份額。紐約五月份期油收市報63.4美元一桶，跌0.49美元或0.77%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.24元，較本港上日收市高0.14元；騰訊(00700)ADR收報386.45元，低1.75元；國壽(02628)ADR收報21.06元，低0.14元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.6 5元，低9仙；中石油(00857)ADR收報5.06元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.13元，低2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.04元，低0.51元；聯通(00762)ADR收報9.75元，高6仙；中電信(00728)ADR收報4.27元，高2仙。

ADR港股比例指數報29705，較周一恒指收市低105點或0.35%。恒指昨日曾飆370點見30280點，創去年6月15日以來十個月新高，其後掉頭向下，收報29810點，跌99點，跌穿10天線。恒指短期支持參考20天線約29470點附近水平。

A股昨日轉跌，經滬／深股通的北上資金連續7日淨賣出。有分析指內地近期數據轉好，反憂中央不再救市。另外，人行連續18個交易日暫停逆回購，SHIBOR全線上升，市場憂慮短期流動性較緊張。市場觀望本周三內地公布的首季GDP及其他重要經濟數據，市場預計首季GDP按年增長6.3%。

焦點板塊

內險股：國壽公布首3個月累計原保險保費收入約2724億元人民幣，按年增長11.9%；新華保險(01336)首3個月累計保費收入按年增長9.5%；中國太平(00966)公布首3個月保費收入按年增長9%。

焦點股份

中國建築國際(03311)：公布截至3月底止首季經營溢利及應佔合營盈利約21.65億元，按年增長28.47%。

中糧肉食(01610)：遭四股東減持，每股介乎3.02至3.1元，較昨日收市價3.3元，折讓約6.9%至9.3%，涉及3.12億股，料最多套現1.23億美元(約9.67億港元)。中糧昨創上市新高，收升1.5%。

中國建材(03323)：預期截至3月底止首季盈利將按年大幅增加，去年同期盈利9.08億元人民幣，盈利大增主要由於按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅增加，以及主要產品水泥的價格上漲。

彩客化學(01986)：發盈喜，預期首三個月收益按年增加三成七，至5.23億元人民幣，綜合淨溢利按年增加2.5倍，至2億元人民幣，由於染料中間體的平均銷售價格大幅增加，導致集團毛利率大幅提高。

三愛健康集團(01889)：宣布以每股0.23元，配售最多3.067億股，集資約7054萬元。每股作價0.23元，較昨日收市價0.275元，折讓16.36%。

中煤能源(01898)：公布今年首3個月商品煤銷量5030萬噸，按年增長33%。

禪遊科技(02660)：今日首掛，耀才交易場暗盤收報1.5港元，高發售價1.23元約22%，一手中籤率50%。公司為一間中國手機遊戲開發運營商，專注於棋牌及其他休閒手機遊戲。