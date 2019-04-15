重要通告 港股直擊

中國建材(03323)預期，截至3月底止，首季盈利將按年大幅增加，去年同期盈利9.08億元人民幣。

該公司稱，盈利大增，主要由於按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅增加，以及主要產品水泥的價格上漲。