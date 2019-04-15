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今日 18:07 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至9.5億 買平保沽建行工行

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美國財長努欽表示中美可望接近舉行最後一輪貿易談判，港股曾飆370點，惟內地股市下挫，港股以全日最低位收市，收挫99點，大市成交額1099.97億元。

北水流入速度略增，由上周5.64億元，增加至今日9.54億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

平保(02318)為今日最多北水流入個股，全日淨買3.04億元，太保(02601)及新華保險(01336)也分別有1.49和1.38億元淨入，但國壽(02628)則有3036萬元淨走。

騰訊(00700)全日錄1.92億元淨買，為內地第二多淨入個股，H&H(01112)及金斯瑞(01548)亦分別有5372萬和1504萬元淨買。

內銀股方面，建行(00939)為全日最多淨沽個股，錄2.44億元淨走，其次為工行(01398)，全日有1.45億元淨沽，信行(00998)也錄1243萬元流走，但中行(03988)有1.5億元淨買。

其他較多淨走個股包括融創(01918)、金茂(00817)和吉利(00175)，全日分別錄7700萬、6189萬和885萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、建行、平保、騰訊、中行、吉利、新華保險、工行、太保及信行

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、新華保險、騰訊、金茂、吉利、H&H、建行、平保、金斯瑞及國壽。

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