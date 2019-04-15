港股直擊 即巿股評

美國財長努欽表示中美可望接近舉行最後一輪貿易談判，推動中港股市今早造好，不過午後回軟，港股創十個月高後開倒車，三萬關得而復失。

美股上周五晚造好，恒指高開210點，開市後升幅擴大，曾飆370點，見30280點，創去年6月15日以來、十個月新高，不過之後升勢急回，上午升幅一度收窄至127點，中午升174點。午後走勢進一步轉弱，失三萬關，3時前倒跌，收市競價時段嘜至全日低。恒指收報29810點，跌99點或0.3%，為4月2日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為58%；上升股份比例為42%。

國企指數報11631點，跌27點或0.2%。

大市成交額1099.97億元。

內地上周出爐的3月外貿數據、3月新增貸款及社會融資規模均好過預期。不過A股今日亦先高後回，尾段亦倒跌並以接近全日低位收，滬指收市跌0.34%；深成指跌0.78%。

即月期指收市挫125點報29825，高水14點。

美國道指期貨最新升23點，報26431。歐洲三大股市最新個別走。

藍籌股方面，騰訊(00700)獲花旗升目標並列為首選股，惟股價倒挫1.4%拖低大市；建行(00939)和工行(01398)倒跌約0.3%；中生製藥(01177)挫2.1%；舜宇(02382)挫2.7%；聯通(00762)跌1.6%；港交所(00388)跌0.8%。相反，友邦(01299)升0.9%；金沙中國(01928)升1.9%。

焦點板塊

內險股：中國10年期國債孳息今日曾見3.425厘，為今年新高。市場憧憬有利於險企到期收益率，內險AH股衝高後回落，普遍維持升勢到尾。新華保險A(601336.SH)曾漲8.7%，收市升4.39%，H股(01336)創逾一年高，收市升3.5%；太保A(601601.SH)升2.72%，H股(02601)升1.3%；國壽A(601628.SH)升1.29%，H股(02628)升0.7%。平保A(601318.SH)升1.52%，H股(02318)創逾一年高，收市倒跌0.1%。

內房股：個別股份今早跑出，午後回順，融創(01918)創新高，收市僅升1.3%。二/三線內房表現較好，越秀地產(00123)獲花旗升級提價，股價創近四年高，收市升2.1%；深圳控股(00604)升1.9%；綠景中國(00095)升1.9%；百仕達(01168)升3.5%；時代中國(01233)升0.2%；合景泰富(01813)升1.7%。

金屬資源股：另一表現較好板塊，五礦資源(01208)秘魯項目恢復生產，股價升1.9 %；忠旺(01333)計劃轉型，並試行與車廠合作，股價升3%；鞍鋼(00347)彈2.1%；興發鋁業(00098)升4.2%；洛陽鉬業(03993)升0.8%；中鋁(02600)升0.9%；中信大錳(01091)升1.1%。

焦點股份

安踏體育(02020)：股價創上市新高，收市升2.4%，成交額3.84億元。集團公布，今年首季安踏品牌零售金額按年錄得10%至20%的低段增長。期內，其他品牌零售金額則錄得65%至70%的升幅。

晨鳴紙業(01812)：股價插10.9%；A股(000488.SZ)挫8.9%。集團公布，預期今年首季歸屬上市公司股東淨利潤3000萬至4500萬元人民幣，按年跌96.17%至94.25%。

雷蛇(01337)：有報道稱，騰訊互動娛樂事業群(IEG)，旗下智能創新業務部(Inlab)正嘗試開發遊戲手機，騰訊傳已與台灣華碩、雷蛇等廠商接觸。消息刺激雷蛇股價升10.9%，成交額3.44億元。

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