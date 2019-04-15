今日 16:47
港股直擊
即巿股評
即月期指收市挫125點報29825，高水14點，成交211556張。
國企指數期貨收市跌22點報11653，高水21點，成交102559張。
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努欽：中美貿易協議接近拍板
今日信報
港股勢衝30500 短線千點上落
兜巴星比賽 摑贏對手有錢收
瑪麗
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恒指5月常轉向插水 今年忌重演
簡卓峰
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政府年金食水深 自製長糧更安心
李海潮
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Why content review business of People’s Daily Online is booming
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
Skype創辦人攻東南亞信貸 Oriente服務無銀行賬戶基層
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未來12個月 衰退未必來
陳致強
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財富管理
任正非:華為或向蘋果供應5G晶片
國際財經 ｜ 今日 06:51
消委會:多個刺身樣本重金屬超標及有蟲
時事脈搏 ｜ 今日 10:57
港人工作11分鐘賺份早餐 全球排74
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德國:5G建設沒理由排除華為
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【盤房來料】人行4月份內降準話唔埋
即巿股評 ｜ 今日 13:10
無視華向世貿投訴 澳洲堅持封殺華為5G
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開市焦點:再戰三萬關 關注貿談及內地GDP數據
港股直擊 ｜ 今日 08:25
中航國際擬售中航善達22%持股
重要通告 ｜ 今日 07:52
【新股追蹤】禪遊科技一手中籤率50%
重要通告 ｜ 今日 07:35
海日灣II首批295伙 折實最平359萬
地產新聞 ｜ 今日 17:28
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