即巿股評 港股直擊

美股上周五做好，道指再爆升逾200點，加上市場憧憬中美貿易談判已近尾聲，雙方達成協議在即，而內地新增貸款以及社會融資數據勝預期，而上周五內地公布嘅出口數字更加遠超預期，推動港股今早回升，早段更曾升逾300點，創十個月高位。

恒指高開210點，報30119點，其後升幅進一步擴大至370點，高見30280點，係去年6月15 日以嚟十個月新高，其後升幅大大收窄至127點，曾見30037點半日低位。中午恒指報收30084點，升174點；國指半日報收11760點，升100點。

講咗十萬九千次騰訊(00700)短線目標為400元，即使花旗上調目標價至453元，騰訊仍難突破400元呢個阻力位，半日倒跌0.1%，報收393.4元。風水輪流轉，上星期騰訊威威，今日輪到金融股發力，仲要係無分中資外資乜資，金融股全線上升。

友邦(01299)升1.4%，重上80元企穩，而沉寂多時嘅大笨象(00005)則重返250日線之上，半日升0.8%，報收67.45元。內銀股亦全線上揚，普遍升幅超過0.5%，建行(00939)更升逾1%。內險股表現標青，平保(02318)升1.9%，創52周新高，其他內險股升幅更厲害，當中新華保險(01336)更升半成，資金明顯流入金融股，事關呢個板塊相當騰訊又確係落後咗啲。

內地融資數據有睇頭，內房股亦做好，整個板塊全線上升，融創(01918)半日升4.7%，其他內房股普遍升1%以上，唔少內房股升幅更超過3%，當中越秀地產(00123)獲花旗調升評級及調高目標價，股價創近四年新高，半日升3.1%至1.93元。

上周阿Man曾經喺社交平台提到洛鉬(03993)今年將翻身，半日升2.8%，今日金屬資源股整個板塊上升，有資金流入，大部份資源股半日錄得超過2%升幅。不過都要溫馨提示，資源股炒作短癮，高追唔過，宜趁回調吸納。

另一可以注意板塊當然係內地券商股，雖然MSCI表示全中國指數轉換為MSCI中國全股票指數，由6月1日延期至11月26日，理由係要畀市場更多時間作準備。延期總好過遙遙無期，暫時未見市場有太大反應，反而內地券商股今日上半場表現唔錯。始終炒呢啲消息係炒預期，既然都知11月底MSCI中國指數將轉換，內地市場仍然有優勢。至於上周傳得幾行人行將降準，但始終呢個係傳聞，不過人行做嘢經常都係好難估，加上人行嘅放水政策有一定延續性，1月降準後會否係三個月後嘅4月份再度降準話唔埋，A股好做港股好，所以就算大市喺30200至30400有幾大阻力都好，暫時都唔多適宜進取做淡。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)