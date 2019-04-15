港股直擊 即巿股評

美國財長努欽表示美中兩國可望接近舉行最後一輪貿易談判，中港股市今早造好，不過港股創逾十個月高後稍為回軟。

恒指高開210點，報30119點已屬暫時低，開市後升幅擴大，曾飆370點，見30280點，創去年6月15日以來、十個月新高，不過上午11時半後升勢急回，升幅一度收窄至127點，見30037點半日位低，蒸發逾半升幅，回試三萬點。恒指中午收報30084點，升174點或0.6%，大市成交額644.09億元。

國企指數報11760點，升100點或0.9%。

A股半日高收，滬指升1.12%；深成指升1%。

藍籌金融股領漲，平保(02318)見95.25元續創逾一年高，半日升1.9%；友邦(01299)升1.4%；建行(00939)升1%；工行(01398)升0.7%；國壽(02628)升1.9%。相反，騰訊(00700)獲花旗升目標並列為首選股，惟半日倒跌0.1%；中生製藥(01177)和舜宇(02382)挫約1.9%。

焦點板塊

內房股：今早跑出，融創(01918)創新高，半日升4.7%；華潤置地(01109)升1.4%；中海外(00688)升2%；時代中國(01233)升3.5%；合景泰富(01813)升3.1%；越秀地產(00123)獲花旗升級提價，股價創近四年高，半日升3.1%；世房(00813)升1.9%；龍光(03380)創新高，半日升1.6%。

金屬資源股：另一表現較好板塊，五礦資源(01208)秘魯項目恢復生產，半日升6.6%；忠旺(01333)計劃轉型，並試行與車廠合作，半日升3.5%；鞍鋼(00347)彈4.7%；興發鋁業(00098)升3.8%；洛陽鉬業(03993)升2.8%；中鋁(02600)升2.4%；江銅(00358)升2.2%。

焦點股份

晨鳴紙業(01812) ：半日插9.5%；A股(000488.SZ)挫7.09%。集團公布，預期今年首季歸屬上市公司股東淨利潤3000萬至4500萬元人民幣，按年跌96.17%至94.25%。

中糧肉食(01610)：今早再創上市新高，半日升6.7%。集團上周五收市後公布，首季錄得生鮮豬肉銷量4.5萬噸，按年升6.1%；期內生豬出欄量81.4萬頭，較去年同期多42.7%。

雷蛇(01337)：有報道稱，騰訊互動娛樂事業群(IEG)，旗下智能創新業務部(Inlab)正嘗試開發遊戲手機，騰訊傳已與台灣華碩、雷蛇等廠商接觸。消息刺激雷蛇半日急飆18.2%，成交額2.03億元。

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