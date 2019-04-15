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【異動股】附屬設基金投資 保利協鑫曾揚逾5%

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保利協鑫(03800)附屬設立基金投資，股價一度升至0.61元，漲5.2%，現造0.6元，仍升3.5%，成交金額1833萬元。

集團公布，旗下非全資附屬公司江蘇中能，與合夥人訂立有限合夥協議，於內地設立投資基金及認購當中的權益。投資基金資本承擔總額約為33.5億元人民幣，其中江蘇中能出資13.5億元人民幣，並佔有40.26%股權。

保利協鑫稱，投資基金目的為促進江蘇中能產業轉型升級及提升徐州企業於光伏及其他清潔能源行業的競爭力。

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