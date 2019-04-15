上午11時30分後港股升勢急回，升幅一度收窄至127點，見30037點，蒸發逾半升幅，回試三萬點。截至上午約11時45分，恒指報30080點，升170點或0.6%，大市成交額617.51億元。
國企指數報11762點，升102點或0.9%。
A股半日高收，滬指升1.12%；深成指升1%。
平保(02318)見95.25元續創逾一年高，現升1.8%。
騰訊(00700)獲花旗升目標並列為首選股，股價先高後回，現倒跌0.4%。
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