港股直擊 即巿股評

高盛發表中資電訊股報告指，正當市場聚焦內地5G發展及推出時間表之際，該行認為在4G方面仍有上行空間，將中國電信(00728)評級上調至「買入」，更是內地電訊股大首選。

高盛相信在2021年之前，內地5G不會帶來有意義的盈利推動，電訊商的經營焦點將由「量」轉向「質」，數據收費調低以及全國移動電話號碼可攜服務(MNP)將對盈利影響更為重要。該行指，中電信在每名用戶上的網絡資源方面投放最多，在用戶滿意度調查中排名第一，令公司過去12個月在行業新增移動用戶中取得44%之佔有率，預期中電信在未來三年可繼續爭取更多的市佔率，以及在收入及EBITDA增長方面領先同業，將中電信目標價由4.1元升至5.1元。

另外，高盛把中移動(00941)評級由「買入」降至「中性」，認為數據定價在三家電訊商中最貴，在進入MNP中處於較弱位置，把2019至2021年每股盈利預測分別調低6%至12%，目標價由100元降至85元。

聯通(00762)則維持「中性」評級，目標價由9.8元升至10.3元，把2019年每股盈利預測下調6%，未來兩年則分別上調7%以及調低6%，主要因為網絡營運成本上升，以及在2020年較低之折舊開支。

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