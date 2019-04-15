即巿股評 港股直擊

上個星期五(4月15日)，恒指熊(58202)即開即食；但如果上半場miss咗嘅話，去到下半場都見到有靚位入隻(58202)，已經一早準備好以day trade為，不過喺下晝3點打後，個市忽然起勁，喺極度唔對路之下唯有將隻(58202)斬纜。搭正4點個心都仲係翳住翳住，事關下半場一斬，幾乎將我上半場所贏得嘅全嘔返出嚟；過多10分鐘就知道前人嗰句「懂得止蝕就係贏錢嘅開始」(唔好問我邊個前人，呢句嘢應該有九萬幾人講過)，U盤屈機屈到個市升70點埋單，用全日高位29909點收市，即日爬返上條10天線樓上。雖然(58202)已經斬咗纜，但條氣確實有啲唔順。

今朝起身見到日經已經升逾200點，上個星期戰友Jack又同我講美期彈咗好多，都估到恒指今日會彈高開市，果然裂口彈210點，開市報30119點；依家9點56分，恒指升已經擴大至升逾300點，做緊30240點；10天線果然有啲料到。

開埋恒指牛熊證街貨圖，以截至9點58分恒指暫時做過高位30262點計，牛證頭三part貼價區已全數被殺，而被殺嘅呢三層其實都係啱啱新增嘅，total有相當於254張期指，所以依家最貼價嘅又變返30200至30299點，而呢度就係重貨區，有相當於1778張期指。不過如果我喺持呢個範圍收回價嘅熊證嘅話，晨早已經四散咗啦。

再向上睇，30300至30399點上三層至30500至30599點，呢度各層都有逾相當於1000張嘅熊仔街貨係度。

至於下方牛證，最貼價都講緊29600至29699點，呢度有相當於562張期指，但同現價(截至10點12分止)30253點比，要現價倒插653點先食得到。

仇就更係要報啦，極度進取嘅就梗係可以揀最貼價+最高槓桿嘅恒指牛(63086)，槓桿比率高達131.43倍，不過同現價只有150點差距，要真係有時間吼住5分鐘圖一超賣、一超買咁樣一出一入就可以；安全啲嘅就選擇恒指牛(61708)，收回價29658點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約55倍亦禾味。

無論買邊隻，最緊要都係等恒指5分鐘圖見超賣先好落場，報仇係重要，但報仇都要好準備，如果唔係分分鐘報一次仇變咗要報兩次仇。

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