港股直擊 即巿股評

港股上星期跌26點，本周港股只有四日市，臨近復活節長假料觀望氣氛較濃厚，市場關注內地周中公布首季經濟數據以及中美貿易談判進展。

美股三大指數上周五集體收漲，道指升269點或1.03%，報26412點；標普500指數收漲0.66%，報2907點，創2018年10月3日以來收市新高，周漲0.5%；標普500指數時隔六個月再次站上2900點，距其歷史最高收市紀錄差距已不到1%。納指收漲0.46%，報7984點，亦創逾半年收市新高，周漲0.57%。

美股一季度財報季迎來開門紅。JP摩根大通的強勁季績提振了市場對美國經濟的信心。道指成份股迪士尼準備進軍流媒體行業的消息推動股價大漲11.5%。投資者普遍預計本季企業處境將會艱難。據FactSet機構預計，第一財季美股上市公司盈利將下降4.2%。

美國商務部報告稱，美國3月進口價格指數連續第二個月大幅攀升，但升幅都與油價上漲有關。扣除燃料價格不計的進口價格指數出現下降，再次證實了美國的通脹壓力仍然溫和。

紐約期油漲0.35%，報63.89美元/桶，周漲1.28%，連續第六周上漲。利比亞發生暴力衝突可能加劇全球原油供應緊張狀況，而中國樂觀的經濟數據安撫了對全球需求疲弱的憂慮。周五倫敦基本金屬集體收漲，期中LME期銅收漲1.52%，報6505.5美元/噸；期鋅收漲2.1%。

中國3月份出口以人民幣計算按年增長21.3%，增幅高過市場預期的6.3%，進口按年下跌1.8%。海關總署表示，中美經貿摩擦對今年第一季度進出口，有一些影響，但總體情況可控。另外，人民銀行公布，3月新增人民幣貸款為1.69萬億元(人民幣‧下同)，社會融資規模增長2.86萬億元，均遠超市場預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上周五收市價普遍造好。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.51元，較本港上日收市高0.9%；騰訊(00700)ADR收報393. 64元，跌0.16元；國壽(02628)ADR收報21. 27元，高0.22元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報14.86元，高0.14元；中石油(00857)ADR收報5.15元，高4仙；中石化(00386)ADR收報6.26元，高3仙。電訊股方面， 中移動(00941)ADR收報77.08元，高8仙；聯通(00762)ADR收報9.99元，高0.14元。

ADR港股比例指數報30034，較上周五恒指收市高124點或0.41%。恒指上周五先低後高，以全日最高位的29909點收市，升70點或0.24%。恒指短期阻力為本月高位30222點，支持位參考20天線約29450點附近。

美國財長努欽在剛過去的周末表示，美中兩國可望接近舉行最後一輪貿易談判，協議內容將超越以往華府要求中方向美國公司開放巿場的程度。協議亦將包括雙向的執行機制，若任何一方無履行協議，將要面對後果。

MSCI周末宣布，推遲將MSCI全中國指數(MSCI All China Index)轉換至MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)的時間，由原來的6月1日改至11月26日。MSCI表示，因為收到市場參與者的意見，需要時間作出準備。市場曾擔心影響A股擴大納入MSCI指數，不過MSCI亞太區研究主管謝征儐表示，轉換對追蹤MSCI指數的資金流入不會造成太大影響。

本周大市焦點落在本周三(17日)，當日內地將公布首季GDP增長、3月工業增加值增速、固定資產投資增速、社會消費品零售總額等。市場預期首季實際GDP按年增長約6.4%。

焦點股份

石藥集團(01093)：集團開發的「SYHA1803」獲國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨床研究。產品在國內外有多件專利申請。該產品是一種新型的小分子激酶抑制劑，目前在全球沒有相同靶點產品上市，獲批的臨床適應症為治療肝內膽管癌及尿路上皮細胞癌。

華潤置地(01109)：3月份實現總合同銷售金額258.4億元人民幣，按年增長48.5%。

安踏體育(02020)：公布安踏品牌產品今年首季度的零售金額按年增長一至兩成， 其他品牌的零售金額則按年升六成半至七成。

廣發証券(01776)：預期截至今年3月底止，首季股東應佔盈利將按年增長70%至95%。