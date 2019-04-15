即巿股評 港股直擊

中美上周通過視像電話會議，延續4月5日在華盛頓舉行的第九輪高級別經貿磋商。美國財長努欽（Steven Mnuchin）上周二及周四曾兩度與中國副總理劉鶴進行視像通話，在北京，中國商務部發言人高峰表示，雙方討論了知識產權保護、技術轉讓、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本取得新的進展。磋商結束以後，雙方牽頭人已經進行通話，討論遺留問題，下一步雙方經貿團將通過各種有效方式，保持密切溝通，全力以赴繼續進行認真的談判，朝着落實兩國元首重要共識的方向努力。

儘管雙方經貿團將通過各種有效方式保持密切溝通，但兩國元首何時會面簽訂協議仍未有眉目。一貫對華態度鷹派的美國副總統彭斯接受財經電視CNBC專訪時警告說，美國有信心能與中國達成貿易協議，但如果談判失敗，華府將不惜一切向中國進口貨品加倍徵收關稅。

事實上，由3月25日至4月9日的兩個多星期以來，港股很大程度都是受惠於（或炒作）中美進行第九輪高級別貿易磋商有進展的消息，恒指亦連續創出近10個月的收市及intraday新高。直到上周三，中美貿易談判再沒有新的利好訊息，而恒指亦未能突破過去一年累積的29700至30200點的成交量密區頂阻力於是開始回調。

然而，上周五恒指曾跌至29694點的逾一周低位後，受到中國公布3月出口按年增長14.2%（以美元計；以人民幣計，增長更達21.3%）、遠好過市場預期的6.5%，同時創去年10月以來最快增速的刺激，恒指以29909點的全日最高水平收市，升70點或0.24%；全周計則微跌27點或0.09%。

恒指返回10天線之上收市，短線技術走勢暫未受破壞。更值得注意的是，美國財長努欽較早前出席在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行(World Bank)春季會議時向記者透露，美中雙方已經接近展開最後一輪貿易談判，磋商中的貿易協議文本共有七章，內容非常、非常細緻，涵蓋一些以往沒觸及的議題。

努欽並首次提到，協議的執行機制是「雙向」的，若美國未能兌現協議承諾將會面臨忝罰，中方若不履行協議亦會遭到報復。努欽說，他與美方貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，將於本周內與中國副總理劉鶴進行兩輪電話會談，討論是否需要面對面商討，以便達成貿易協議。

中美達成「雙向」的執行貿易協議機制可能再次向市場注入炒作元素，恒指或可再挑戰30200點的成交量密集區頂阻力。不過，自從去年12月1日借阿根廷G20峰會進行「習特會」後，中美都有解決貿易紛爭的意願，亦因此令所有關於貿易談判的好消息，估計已在港股或恒指充分反映。老徐並未「後悔」沒有把握機會在上周五平掉29882點即月期指短倉食胡。

老徐