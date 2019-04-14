香港財經 港股直擊

立足香港的金融交易解決方案供應商連成科技(08635)宣布招股詳情，每股招股價介乎0.53元至0.67元，發售1億股，其中90%配售，10%公開發售，集資最多6700萬元。

一手4000股，入場費2707元。

該公司集資所得其中約75.8%用於研發金融交易解決方案；約8%用於進行選擇性收購；約10.1%用於建立研發中心；及約6.1%用於營運資金及其他一般企業用途。

連成科技明天起招股，下周四截止認購(18日)，股份預期5月2日創業板上市。

東興證券(香港)為股份發售的獨家保薦人。