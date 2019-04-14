今日 20:10
重要通告
港股直擊
中國環保科技(00646)宣布，截至去年12月底止年度初步業績，股東應佔虧損3.11億元，上年同期虧損’6437.9萬元，不派息。
期內，收益5171.6萬元，按年下跌28.83%。
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