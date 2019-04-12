今日 21:22
即巿股評
港股直擊
合景泰富(01813)已突破成交量密集區頂部，上方蟹貨不多，有望進一步升穿上升三角形阻力。EJFQ勢頭能量正面，於2019年1月21日發出長線綠燈，至今升22.8%。
信報投資研究部
立即試用EJFQ 盡覽獨家內容
資金續緊 1個月拆息超2.1厘
今日信報
美列37華企危險名單 京促盡快剔除
大市急回吐 網遊股借勢彈
恒昇
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今日信報
藏2000海報 救200底片 美國回流…
譚淑美
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今日信報
再展大升浪 須有催化劑
呂梓毅
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今日信報
邊旅行邊創業 港產行事曆Sorted
StartupBeat
Guizhou: China’s outstanding example of a tech miracle
Simon Shen｜ EJ Insight
Why state-backed parent’s stake sale in Gree is significant
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
中方傳再讓步 向美國提出雲市場准入
中國財經 ｜ 今日 10:15
【盤房來料】周末前夕睇少兩眼亦無妨
即巿股評 ｜ 今日 13:27
岡拉克:美股仍處熊市 夏末將下跌
國際財經 ｜ 今日 12:12
港航傳向股東尋求20億 確保繼續持有牌照
香港財經 ｜ 今日 15:38
恒指倒升後復受壓 吉利突插近6%
港股直擊 ｜ 今日 10:55
【輪證贏家】追淡倉殺重牛
港股直擊 ｜ 今日 11:06
【股海揚帆】恒指高位唔敢追 轉買澳元追落後
即巿股評 ｜ 今日 10:46
半日跌107點失10天線 領展煤氣靠穩
港股直擊 ｜ 今日 12:19
深水灣徑8號特色戶逾6億沽 膺亞洲分層樓王
地產新聞 ｜ 今日 15:46
鮑威爾:聯儲局不會向外部壓力屈服
國際財經 ｜ 今日 11:55
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