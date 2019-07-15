即巿股評 港股直擊

今年內地經濟面臨下行壓力，預期中央將擴大基建投資力度，以減低經濟放緩的速度。工信部已重申推進工業供給側改革，鞏固去產能的成果，禁止水泥等行業擴大產能。另外，內地逐步對樓市實行放寬政策，亦對需求有正面影響，有助支持水泥價格。海螺水泥(00914)作為國內領先的水泥生產商，相信最能受惠。

該股主要從事生產和銷售熟料、水泥製品、骨料和商用混凝土等，為亞洲最大的水泥生產商之一，業務分佈在東部、中部、南部、西部，覆蓋市場廣泛。截至2018年12月底止，年度純利同比上升87.8%至298.58億元人民幣，營業額則升70.5%至1284.03億元人民幣，毛利率增加1.7個百分點至35.6%。期內業績理想，主要受惠於行業實施供給側結構性改革，以及供求關係改善令產品售價提升。

按營收地區劃分，東部營收增長43.3%至289.3億元人民幣，佔比約22.5%；中部營收增長35.4%至318.35億元人民幣，佔比約24.8%；南部營收增長35.1%至139.9億元人民幣，佔比約10.9%；西部營收增長35.4%至117.08億元人民幣，佔比約16.6%。東部、南部和中部供求關係改善，價格得以提升，以致銷售出現理想增幅；西部地區則抓住市場需求回暖，及行業季節性錯峰生產的有利時機，繼而出現價量齊升。

地區供應續受限

事實上，今年內地水泥市場需求恢復，局部進入旺季，各省市水泥價格上漲，帶動行業信心改善。另外，當局環保監控嚴謹，華東地區水泥供應受限，但當地需求強勁；由於水泥運輸成本較高，產業偏向地區性，海螺水泥在華東地區產能較多，將可成為水泥價格上調的主要受惠者。

另外，粵港澳大灣區積極建設推動，不過受到嚴謹的環保監控、能耗限產等，華東地區供應受限，水泥需求面仍較穩健，可看好行業發展。預期今年華東和華南水泥價格偏強，海螺水泥得益較大，預期該股首季以至上半年盈利仍會偏強。

以現價計，該股預測市盈率7.96倍，股息率4.37厘，估值仍具提升空間。根據彭博通訊綜合市場分析，預期海螺水泥2019、2020及2021年每股盈利為5.469、5.490及6.06元人民幣，給予12個月目標價56.0港元，相當於今年預測市盈率8.9倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理