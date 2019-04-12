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今日 18:25 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入大縮七成半 買建行工行 沽汽車股

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港股今日曾穿十天線(約29826點)，午後受內地上月出口勝預期推動下收復失地，收市競價時段嘜至全日高位。恒指收報29909點，升70點或0.2%，大市成交額897.21億元，為3月26日以來最低。

北水流入速度亦降，全日只有5.64億元淨入，比昨日22.76億元，縮75%。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀股見北水手影，建行(00939)及工行(01398)全日分別有5.27億和2.24億元北水流入，上述兩股為北水流入最多個股。

內險股太保(02601)也有1.08億元淨買，但平保(02318)與新華保險(01336)分別有5560萬和3778萬元淨走。

食品股也有北水流入，萬洲(00288)錄1.28億元淨買，華潤啤酒(00291)也錄4032萬元買入。

其他錄得較多淨入的還有金斯瑞(01548)和楓葉(01317)，全日分別有1228萬及2096萬元淨買。

內地3月乘用車銷量按年下降6.9%，汽車股錄北水淨走，其中吉利(00175)市前有逾10億元大手成交，收挫4.1%，為全日表現最差藍籌，全日有6.04億元淨沽，亦是北水沽得最狠個股，長汽(02333)也錄5171萬元淨沽，汽車經銷商中升(00881)則錄6373萬元淨走，但零件供應商敏實(00425)則有2009萬元淨買。

另外，風電設備商金風(02208)，全日也錄4738萬元北水淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:吉利、建行、融創、騰訊、工行、太保、萬洲、敏實、平保及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、吉利、騰訊、萬洲、長汽、金風、中升、金斯瑞、楓葉教育及潤啤。

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