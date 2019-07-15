即巿股評 港股直擊

讀者黎先生問：「你好，請問AH價差大折讓是否有炒作空間？東方電氣(01072)、浙江世寶(01057)、南京熊貓電子(00553)、山東墨龍(00568)，哪隻比較好？」

林嘉麒 宏匯資產管理董事及投資策略總監

「如果是AH股折讓炒差價，很多時都是A股進一步國際化，大家都想預料A股的價值與H股之間有所收窄，所以出現追落後的情況。但現時這個情況不太明顯，尤其A股國際化的因素，都很難推動H股股價向上，所以炒價差是有可能，但不可以期望太高。唯一可能就是，哪些H股在香港這一邊能有一些改變，這是比較重要。我會傾向選擇南京熊貓電子，值搏率會比較高。如果談到混合制改革重組，現時正推測哪些公司有機會重組，南京熊貓電子都有機會。當差價炒落後，其股價追落後的機會比較高。」

譚智樂 耀才證券研究部副經理

「筆者認為AH價差大折讓並不存在炒作空間，「滬港通」及「深港通」推出至今已十分成熟，北水不會因為H股折讓大而馬上作追捧，AH股差價的主要原因乃中港兩地投資者看法分歧，而此分岐亦難以於短時間內化解。事實上，以上提及的股價均於A股市場有炒作消息，相關消息才是炒作的主要原因。東方電氣主要是市場憧憬核電項目重啟，加上公司將準備涉及新能源電動車電池業務，消息帶動A股連續三日漲停，但可見H股未能跟隨A股凌厲升勢。南京熊貓電子則受惠5G概念炒作，基本上A股市場對2019年5G發展前景看法極度正面，在政策扶持下，此板塊之估值目前仍在不斷提升。至於浙江世寶及山東墨龍則是於本港AH股上市中折讓較大的兩隻股份，前景具汽車行業復甦概念，後者具油氣設備需求上升炒作因素，但筆者並不看好此兩股之表現。假若四選一，筆者會建議以東方電氣作為投資對象，主要是H股之估值本身合理。H股之市盈率約17倍，市帳率約0.69倍，在上述提及的憧憬帶動下，估值有望提升，可候7元買入，目標上望8元，以6.3元作為止蝕位。」

羅崇博 信報首席分析員

「即使最近有個別中資券商發表報告指AH價差具投資題材，我仍然認為不宜以此作為入市理據，過去十多年給大家的教訓太大了，投資必須先從公司盈利情況入手，而且即使AH價差收窄，亦可能是通過A股因估值太高而回落，而非H股上升。四隻股份在EJFQ系統均顯示勢頭能量轉強訊號，成交近月亦較前活躍，但論基本質素則以南京熊貓及東方電氣的投資價值較高，前者資產回報率及派息比率為四股中最高，較吸引，東方電氣則受惠於內地重啟核電項目，其較大的市值亦較能吸引機構投資者。至於山東墨龍及浙江世寶的市值太低了，股價波動可以很大，山東墨龍的負債比率甚高，投資風險大。今年內地汽車行業面臨較大壓力，對浙江世寶不利，盈利能力難看好。」

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