港股直擊 即巿股評

港股兩連跌後，今日一度跌穿十天線，午後受內地上月出口勝預期推動下收復失地，不過市場氣氛審慎，大市成交見逾兩周低。

隔晚美國三大指數個別走，恒指低開33點，即穿10天線(約29826點)，開市後曾挫142點，見29696點半日低，之後拗腰，曾倒升不足1點，不過A股反覆走低，港股復挫過百點，中午跌107點。恒指午後曾挫144點，見29694點逾一周低，內地2時半公布的上月出口數據勝預期，推動A股曾倒升，港股尾段轉升，收市競價時段嘜至全日高位。恒指收報29909點，升70點或0.2%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股份比例為49%。

總結全周，恒指跌26點。

國企指數收報11659點，升41點或0.4%。國指全周跌32點或0.3%。

大市成交額897.21億元，較上日減兩成半，為3月26日以來最低。

A股午後曾倒升，滬指收市跌0.04%；深成指跌0.26%。中國海關總署公布，以美元計，3月出口按年升14.2%，遠勝預期；進口按年下跌7.6%。

另外，人民銀行公布，3月新增貸款1.69萬億元人民幣，亦高於市場預期。

藍籌股方面，騰訊(00700)再獲滙證升目標價，反覆升0.6%；港鐵(00066)升1.6%；碧桂園(02007)升1.2%，全周漲7.8%為藍籌升幅王。多隻中資金融股走高，建行(00939)升0.9%；工行(01398)升0.7%；平保(02318)升1%。相反，友邦(01299)跌0.9%；旺旺(00151)跌1.7%。

焦點板塊

汽車股：中汽協公布，內地3月乘用車銷量按年下降6.9%，車股全線受壓。吉利(00175)市前有逾10億元大手成交，股價挫4.1%，為全日表現最差藍籌，成交額達30.52億元；長汽(02333)挫3.5%；廣汽(02238)跌2.6%；東風(00489)挫2.8%；北汽(01958)跌1.4%。

科技股：個別科網半新股續見炒作，上周獲騰訊增持的微盟(02013)創新高，收市升11.6%；同擁騰訊概念的同程藝龍(00780)亦破頂，收市升2.6%；豆盟科技(01917)創新高，收市飆29.4%。昨日急升的手遊股續見支持，百奧(02100)升7.2%；雲遊(00484)再升5.4%；樂遊(01089)升5.1%。另外，金蝶(00268)升3.2%。科技製造商方面，比亞迪電子(00285)獲里昂首次叫買，股價升3.5%；富智康(02038)升3.3%；連日回購的雷蛇(01337)升4.3%。

豬肉股：內地豬價上月終止連跌25個月走勢，資金續追豬肉股。萬洲(00288)升3.8%為表現最好藍籌；中糧肉食(01610)續創新高，收市升6.1%；惠生國際(01340)升5.6%；雨潤食品(01068)升3.4%。

焦點股份

安踏(02020)：獲大摩恢復追蹤，予「增持」評級，目標價60元。股價漲5.2%，成交額3.58億元。

青島啤(00168)：獲瑞銀、花旗和大和升目標，股價飆7.3%，成交金額2.89億元。

莎莎國際(00178)：股價挫4%。集團公布，截至3月底止第四季，整體零售及批發業務營業額20.56億元，按年下跌7.2%。

東方電氣(01072)：獲滙證升評級至「買入」，目標價升至9.2元，股價升4.6%。其A股(600875.SH)連續第三日漲停。

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