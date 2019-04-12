今日 16:41
重要通告
港股直擊
中國神華(01088)公布，3月商品煤產量及煤炭銷售量分別為2470萬噸及4020萬噸，按年分別下跌1.59%及增加1.01%。
今年首3個月，煤炭銷售量1.05億噸，按年下跌3.04%。
資金續緊 1個月拆息超2.1厘
今日信報
美列37華企危險名單 京促盡快剔除
大市急回吐 網遊股借勢彈
恒昇
｜
今日信報
藏2000海報 救200底片 美國回流…
譚淑美
｜
今日信報
再展大升浪 須有催化劑
呂梓毅
｜
今日信報
邊旅行邊創業 港產行事曆Sorted
StartupBeat
Guizhou: China’s outstanding example of a tech miracle
Simon Shen｜ EJ Insight
Why state-backed parent’s stake sale in Gree is significant
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港樓價續膺全球最貴
香港財經 ｜ 今日 09:27
中方傳再讓步 向美國提出雲市場准入
中國財經 ｜ 今日 10:15
【國際早班車】布拉德促儲局正視孳息曲線持續倒掛
國際財經 ｜ 今日 07:06
【盤房來料】周末前夕睇少兩眼亦無妨
即巿股評 ｜ 今日 13:27
【EJFQ信析】美企季績趨跌 標指未虞急挫
即巿股評 ｜ 今日 07:00
開市焦點:恒指試十天線 留意內地外貿數據
港股直擊 ｜ 今日 08:45
岡拉克:美股仍處熊市 夏末將下跌
國際財經 ｜ 今日 12:12
恒指低開33點 吉利盤前成交巨
港股直擊 ｜ 今日 09:30
恒指倒升後復受壓 吉利突插近6%
港股直擊 ｜ 今日 10:55
【輪證贏家】追淡倉殺重牛
港股直擊 ｜ 今日 11:06
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞