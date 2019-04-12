即巿股評 港股直擊

港股本月升至三萬點以上，相信之前很少分析員可以估計到，美聯儲息口政策轉向、中美貿談進展、中央視股市為重要核心競爭組成部分，以至遊戲商業化審批利好騰訊(00700)都是當中主因。所以很多人都會認同「能知三日事，富貴萬千年」這句話。

但市場真不可以預測嗎？如果投資者明白「主人與狗」的道理，應有能力捕捉物極必反的時點，至少不會經常犯上「價殘才沽」及「癲價才追」。一般投資者難掌握平與貴，因為當中涉及股份本身的過往平均估值水平，以及分析員綜合盈測變化，單憑睇一兩份大行報告，又或者選擇性地接收有利自己觀點的訊息，＂confirmation bais＂便成了投資者死穴，尤其是那些愈固執不肯認輸的不健康性格，往往輸得越慘！所以最後還是要把問題睇番自己。EJFQ系統就能把趨勢、把估值平貴形象化，令你能客觀地鎖定較值博股份，減少犯錯，自然提高回報。

說回股市，上月份的業績期無甚驚喜，在約1500家上月公布業績的公司當中，之後遭分析員調低兩年盈測及目標價之股價，較上調的明顯為多。有分析顯示，恒指之預測盈利於3月份被調低了0.9%，已較去年2月的高位累計調低了11.9%；國企指數之預測盈利於3月份被調低了2.8%。所以，4月下旬的首季業績期相當重要，業績有可能進一步疲弱，令市場進一步下調盈測。恒指2019年預測市盈率已回升至11.5倍，相七年平均相若，缺乏盈利上調支持，單靠之前估值過殘而進行「修復」所推動之升浪，恐難持續。這一個多月人人「怕執輸」追逐股票，令大戶及上市公司可以乘機減持抽水。現在不妨調整一下心態，「五窮月」保守一點沒有蝕底，僅餘信心較強的心水股作核心持股。

羅崇博 (杜比)