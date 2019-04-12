恒指中午跌107點，午後跌幅收窄，截至下午約1時35分，恒指報29752點，跌87點或0.3%，大市成交額568.58億元。
國企指數報11589點，跌28點或0.3%。
A股午後續軟，滬指跌0.26%；深成指跌0.44%。
騰訊(00700)吐0.7%；吉利(00175)挫5.7%；友邦(01299)跌0.8%。
多隻中資金融股走高，建行(00939)升0.4%；工行(01398)升0.3%；平保(02318)升0.1%。
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恒指中午跌107點，午後跌幅收窄，截至下午約1時35分，恒指報29752點，跌87點或0.3%，大市成交額568.58億元。
國企指數報11589點，跌28點或0.3%。
A股午後續軟，滬指跌0.26%；深成指跌0.44%。
騰訊(00700)吐0.7%；吉利(00175)挫5.7%；友邦(01299)跌0.8%。
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