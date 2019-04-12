即巿股評 港股直擊

侵侵向歐洲開火，揚言有意向歐盟產品徵收110億美元關稅，雖然有消息指歐盟外交部官員願意跟美國展開貿易談判，但全球經濟狀況咁搞落去只有變得更加複雜。加上美國企業業績期將至，今晚率先有細摩及富國銀行派成績表，下周重有花旗及貝箂德等等，美股隔晚表現較為牛皮。

至於港股喺周末前夕表現偏軟，恒指半日再跌逾百點。早段恒指低開33點後，跌幅一度擴大至142點，曾低見29696點，10日線(29808點)失守，雖然跌幅收窄並幾乎持平，高見29839點，但10日線未能企穩，中午報收29732點，跌107點，稍後會否考驗20日線(29404點)仍有待觀察。國指半日則跌37點，報收11580點。

一直落後於大市嘅內銀股，噚日見有北水流入，但並唔代表板塊能否轉強，早段內銀股普遍下跌，但始終呢個板塊估值唔算高，最終跌幅收窄喘穩，建行(00939)及工行(01398)半日更逆市上升。之但係暫時未見有乜嘢利好消息推動整個板塊向上，內銀股暫時仍然係有心無力。

至於汽車股踏入4月以嚟普遍回升，但呢兩日重見回吐壓力，升得快時回得急，吉利汽車(00175)有大行唱好還唱好，急升過後半日回吐跌逾5%，係半日跌幅最大藍籌股。其他汽車股均見回吐壓力，暫時呢個板塊都係謀定而後動。

騰訊(00700)噚日順利達標，升抵呢一轉阿Man心目中嘅目標價400元後，同樣出現回吐，話咗先食糊無壞，半日雖然跌唔夠1%，但噚日食咗糊不妨等等，待股價回至370元至375元再撈貨亦未遲。畢竟再有手遊獲審批唔算得乜嘢重大利好消息，升咗呢一浸都需要時間消化一下獲利沽盤。

阿Man之前推介過嘅安踏體育(02020)有大摩唱好，股價半日報收53.3元，升近5%，再度逼近歷史高位，話咗消費股中，體品股值得睇高一線，其他體品股表現亦唔錯，消息股對資金有一定吸引力，同樣係今年資金追逐的板塊之一，可以伺機吸納。

港股暫時仍然係大張小回格局，有唔少粉絲問阿Man，為乜呢兩日個市要跌幾百點，各位缸邊友唔該回一回帶，過去自年初至今呢三個幾月，足足升咗五千幾點，回返一千幾百點都唔係過份，大市升跌唔需要一定有原因，順勢而行即可，唔係下下要十萬個為什麼去解釋升跌。今日星期五又到周末前夕，而下星期尾又到復活節長假期來臨，反正大市無乜方向，倒不如先觀望多幾日，待大市再有新方向決定入場與否都唔遲，一於happy Friday 睇少兩眼個市亦無妨。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人)