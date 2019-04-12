港股直擊 即巿股評

市場繼續關注全球主要經濟體與美國之間的貿易關係形勢，隔晚美股高開後回落，道指收跌14點。港股昨日下挫280點後，今早繼續反覆向下。

恒指低開33點，報29806，開市後反覆向下，最多跌142點，低見29696，跌穿10天線(約29808)，其後一度拗腰微升不足1點，高見29839，惟始終未能企穩10天線。中午報29732，跌107點或0.36%。

大市半日成交只有502.64億元。

國企指數跌37點，報11580。

A股繼續回落，上證指數半日跌0.44%，報3175；深成指跌0.8%。

藍籌股方面，騰訊(00700)昨日重上400元關後回吐，最新再度獲滙證上調目標價至450元，惟股價半日要跌0.9%報387.8元。平保(02318)跌0.2%；友邦(01299)跌1.1%。中電(00002)曾見三個月低，半日無升跌。領展(00823)及煤氣(00003)則逆市升0.3%及0.4%。

焦點板塊

內銀股：昨日見多隻重磅內銀有北水流入，今早股價先跌後喘穩。建行(00939)倒升0.3%；工行(01398)升0.2%；中行(03988)跌0.5%；交行(03328)跌0.8%；農行(01288)見兩個半月低；招行(03968)跌0.8%。

汽車股：本月以來回升後，近日普遍回吐。吉利(00175)市前成交逾10億，上午顯著受壓，半日插5.8%，為半日表現最差藍籌，該股過去兩日遭北水急沽；長汽(02333)跌4.8%；廣汽(02238)再跌3.1%；北汽(01958)獲大摩上調目標價三成三，股價今早相對硬淨，微跌0.5%。

豬肉股：普遍造好，連日獲北水力吸的萬洲(00288)升2.7%，為半日表現最好藍籌；中糧肉食(01610)今早再創新高，半日急升5.8%。A股方面，新五豐(600975.SH)半日升6.1%。

焦點股份

青島啤(00168)：今早炒高7.4%，瑞銀發表報告，重申「買入」評級，目標價由44.89元升至48.88元。

東方電氣(01072)：半日抽升4.8%；其A股(600875.SH)第三日漲停。滙證最新發表報告，認為東方電氣為內地核電行業擴張的主要受惠者，將H股評級由「持有」上調至「買入」，目標價升至9.2元。

莎莎國際(00178)：集團公布截至3月底止第四季度，港澳同店銷售跌10.8%；股價半日挫3.6%，報2.66元。

迅銷(06288)：公布中期業績後今早復牌造好，曾升13.4%，見43.1元創HDR掛牌以來新高，半日升9.5%。