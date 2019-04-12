港股直擊 即巿股評

噚日揀咗兩隻熊證出嚟，一隻恒指熊(58406)，計過平均買入價為$0.074；另一隻就係騰訊(00700)嘅熊證(59123)，呢隻熊證有分咗上下兩場嘅，如果喺朝早買入兼朝早食埋嘅話，基本上已先落袋；如果用下半場先有時間/有機會去處理嘅話，咁平均買入價就係$0.169。

依家9點56分，出面落雨落得唔算勁但就好鬼密，返到嚟同Product Manager講隻app有事，但因為涉及一條廣告Banner嘅問題，就搞到依家開住個市都冒死要放一條有問題嘅Banner出嚟而令到啲報價間歇性空白。Well，從來做Content同做Sales根本就水火不容，我相信舊一代傳媒人會好理解，當然作為一個prodcut owner真係唔可以同錢鬥氣(我都要出糧架嘛)，所以唯有拋低一句「I don't care」就算(背後同Product Manager講咗九萬句粗口你哋唔知啫)。

一早搞到我火火地，廢鬼事理佢班人(好彩我仲有個Product Manager喺中間隔一隔)。噚日恒指3點打後個市呆到爆，本身都諗緊可能要將(58406)同(59123)過夜，不過喺下半場3點15分至3點30分，見恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)見到超賣，一心諗住可以將隻(58406)放走，誰不知證價都仲未返到家鄉價，心諗：仲有半個鐘收市，定啲嚟。

鏡頭一轉，騰訊股價由下晝3點40分一直下殺至收市，見5分鐘圖條SlowSTC(14,3)都落到超賣，心諗：機會嚟啦！飛雲，於是就將隻(59123)率先放走，按呢段時間(59123)高低位分別做過$0.213/$0.183，平均賣出價就係$0.198，對比平均買入價$0.169，賺幅為19.2%。但放得嚟我漏咗再睇隻(58406)，唉！

(58406)點算？咪就喺我今朝未火嘅時候，喺巴士上見到恒指開市又見紅，無耐仲跌過百數，當時見恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)仍然處於超賣水平就索性走貨就算，以朝早開市後15分鐘(58406)高低位做過$0.092/$0.083拉個中間數$0.0875作為平均賣出價計，賺幅為19%。好彩今朝走貨，如果唔係火火地嗰時又唔記得咗。

依家10點33分，恒指今早殺落去咗第一層貼價牛29700至29799點之後跌幅有所收窄，一度有望轉跌為升，但依家再跌返93點，做緊29745點，咁更係啦，計埋今日恒指經過三連跌之後，恒指現水平已經靠向下方牛證，上方貼價熊都講緊30200至30299點，同現價比相差成455點先到門口，但如果用呢個點數向下行嘅話，即29745-455=29290，一度之下就可以向下連殺四層牛證，加埋街貨有2297張期指(29500至29599點有1631張期指，重貨區嚟架)。

按此推算，似乎可以繼續開淡倉，不過今日星期五，要過周末就要諗諗啦，恒指熊(58202)，收回價30288點，同現價有逾400點距離，差距適中但有約46.5倍槓桿比率，都幾適合短炒架。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#