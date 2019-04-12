即巿股評 港股直擊

轉眼又過了兩星期，恒指一再破頂升穿3萬點但又瞬間失守該水平。對於今年首季股市大升這個「異象」，恐怕再無人敢高談闊論分析後市走勢。事實上，筆者於兩周前曾提到，目前經濟再無周期可言，餘下的就只有信貸周期。當經濟稍稍過熱，各地央行便立即加息收水；經濟稍稍放緩，央行便大水漫灌，要估指數變動，查實等如叫筆者估歐美央行加內地人行未來是收水還是放水。

未知投資者是否也有同感，現時股市變化的速度已遠遠快過經濟指標所呈現的事實。去年底今年初，人人談論股市仍是熊市，兩萬六、兩萬五仍未見底，首季將會下試兩萬二甚至兩萬點；鏡頭一轉，恒指首季已見50天線升穿250天線，由熊市突然轉為牛市，人人上望三萬五。去年底，市場預期美國今年將會加息三次，但今年卻突然由加息三次轉為不會加息，甚至有預期會在12月減息一次。

恒指澳元關鏈性高

股市熊轉牛、聯儲局取態鷹轉鴿，彷彿中間沒有了轉折點，像感情一樣，話變就變。筆者過去數篇文章，用了不少篇幅提醒投資者，在現今世代需要在投資股票的同時配合其他工具平衡投資組合，最簡單的例子莫過於在96.5元樓下買入一隻滙豐債券，以及在65元樓下買入滙控(00005)股票。除此之外，筆者認為現時可以將澳元加入到投資組合之內。

過去一個月，每澳元兌港元從5.5抽升至5.6，升幅約1.8%，表面上似是反彈了不少，但實際上澳元仍處於五年低位。2014年4月，每澳元兌港元約7.3，然而到2015年9月及2016年1月卻跌至5.36及5.34，跌幅約27%。澳元在該水平建立了小雙底後便展開反彈浪，高位見於2018年1月約6.34，反彈幅度約18%。一年後亦即今年1月，澳元兌港元再次跌至約5.47始見底，又從高位回落約14%。

望望澳元兌港元的走勢圖，硬是有點似曾相識的感覺？對了，就是恒生指數。2014年4月，恒指大約身處23000點水平，及至2015年9月及2016年2月恒指分別跌至20550點及18300點，跌幅介乎11%至20%。捱過兩個低位之後，恒指便展開反彈浪，高位巧合地見於2018年1月33484點，反彈幅度約63%至83%。從過去一段長時間可見，恒指與澳元的大方向有着相當微妙的高度關鏈性。

對於兩者走勢高度相似，筆者看過並認為最為合理的解釋，以中國經濟對兩者同樣具有相當份量的影響性所致。眾所周知，澳洲主要出口金屬資源，並以中國為最大客戶，因此中國經濟情況及對基建發展的力度，均對澳洲出口帶來影響。同一時間，港股早早已被內地企業「進駐」，恒指現時所反映的，某程度是國內經濟變化。基於這一個共通點，因此港股與澳元走勢便建立了微妙關係。

現價買入博升7%

無論閣下是否認同此說法，也否定不了兩者的方向性相當一致，唯一較為不同的是，股市的升跌幅度遠高於滙市的幅度。至於為何現時是買入澳元的機會，則可從兩個層面來看。第一，假設恒指與澳元的走勢吻合，那麼恒指從去年10月低位24540點反彈至今年高位30222點，升幅高達23%；至於澳元在今年1月始見底，兌港元跌至5.47後曾反彈上5.7，幅度計雖然有4.2%，但實際上並不算是一個有意義的升幅，因此澳元具有追落後的能力。

其次，從澳元一年及五年走勢圖可見，澳元兌港元於5.5為強大支持位，如能企穩現水平並橫行，則可判斷擺脫自2018年1月延伸的下降通道，反彈上望每澳元兌6港元，潛在升幅約7%。如投資者想進一步提升回報，可將澳元承造一個月至三個月的定期存款。在現階段將澳元納入投資組合，屬於一個穩中求勝的做法，連同上述股票及債券的部署，年內回報應該相當不俗。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份