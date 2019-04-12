港股直擊 即巿股評

摩根士丹利 北京汽車(01958)

目標價：6元->8元(較前收市價6.28元有27.4%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告，認為北汽的北京奔馳下半年將推出新車型，預計需求將保持強勁。

該行指出，北京奔馳新款GLC L可能會提升目前GLC款式的利潤；而將於第四季度推出的GLB SUV和EQC亦可提升銷量並增加利潤。

大摩把北汽2020年淨利潤預測提高12%，並把北汽目標價由6元上調33%，至8元，維持「增持」評級。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。