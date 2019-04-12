今日 09:16
港股直擊
即月期指高開73點報29894，較上日現貨收市高水55點。
國企指數期貨高開26點報11635，高水17點。
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資金續緊 1個月拆息超2.1厘
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美列37華企危險名單 京促盡快剔除
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藏2000海報 救200底片 美國回流…
譚淑美
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再展大升浪 須有催化劑
呂梓毅
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Why state-backed parent’s stake sale in Gree is significant
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財富管理
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Uber正式申請紐約招股上市
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彭斯:中美貿談若破裂 華府不惜倍增關稅
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華為駁斥華府封殺 稱產品安全可靠
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道指高開低收14點 藥股重挫拖累
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醫健股挫逾1% 華爾街三大指數均下滑
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【國際早班車】布拉德促儲局正視孳息曲線持續倒掛
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強美元拖累 紐約期金挫逾20美元
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【EJFQ信析】美企季績趨跌 標指未虞急挫
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期指夜市收報29835 低水4點
香港財經 ｜ 今日 02:06
開市焦點:恒指試十天線 留意內地外貿數據
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