即巿股評 港股直擊

今日分析股份是慶鈴汽車股份(01122)，集團於3月28日開市前發布2018全年業績，截至去年底的股東應佔溢利約4.54億元(人民幣‧下同)，較2017年約4.97億元，倒退8.68%，增長率為過去五年(2014至2018年)表現最差，期內唯一錄得倒退的一年。但可留意這五年溢利介乎約4.45億至4.97億元，即溢利處於低波幅狀態，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行未有為集團帶來重大負面影響。至於資產淨值約78.14億元，而截至今年3月底已發行股數約24.82億股，計出每股淨值折合為3.6679港元，相對今年4月11日收報2.3元，市賬率為0.63倍，低於1倍反映現價偏低。

市盈率分析現價定位

而從2014至2018年之每年最低市賬率介乎0.55至0.62倍，平均值為0.59倍，與現價產生的市賬率接近，也可視為現價偏低的另一證明。期內的市賬率平均值則為0.68倍，相對每股淨值為3.6679港元，計出每股合理值為2.51元，較現價2.3元的潛在升幅是9.13%。至於2018年每股盈利折合為0.213港元，對照現價得出市盈率為10.8倍，若跟上述分析市賬率一樣，參考2014至2018年之每年最低市盈率產生的平均值為9.86倍，反映就市盈率來說股價略高一點，而期內平均值則為11.23倍，相對每股盈利為0.213港元，計出每股合理值為2.39元，較現價2.3元的潛在升幅是3.91%。

股息率分析現價定位

再者，2018年派發每股股息為0.16元人民幣，過去五年均為此數值，足見集團派息非常穩定。折合為每股派發0.1864港元，相對現價之股息率為8.1%，超過8厘可見現價進場仍具吸引力。而2014至2018年之每年最高股息率產生的平均值為8.81%，較上述的8.1%僅差約8%，證明現價偏低。至於2014至2018年之平均值為7.77%，計出每股合理值為2.4元，較現價2.3元的潛在升幅是4.35%。綜合以上三種分析，現價定位屬偏低水平，並見所得每股合理值介乎2.39至2.51元亦非常接近，表示數值的參考性高，筆者認為集團的每股合理值絕不少於2.4元，反映現價仍有上升空間。

去年曾進行架構重組

於2018年10月，慶鈴五十鈴(重慶)發動機(於合併前由集團及主要股東五十鈴汽車各持50%權益)訂立合併協議，其將吸收合併五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件(於合併前由控股股東慶鈴汽車(集團)及五十鈴汽車分別持有49%及51%權益)。完成後，慶鈴五十鈴(重慶)發動機的註冊資本將相等於3.24億元(即兩間公司於合併前的註冊資本之和)，而集團持有慶鈴五十鈴(重慶)發動機權益將被攤薄至19.33%權益。慶鈴五十鈴(重慶)發動機主要從事製造及銷售車用發動機及相關零件，而五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件原從事發動機6C零部件生產製造、產品採購及出口。

今年展望涉及五範疇

就着以上資料，留意到集團去年積極進行重組，相信是要提升在行內的競爭力，而於2018全年業務公告上，集團列出今年展望，重點工作則涉及五個範疇：1)強化自主創新，堅決打贏國六(中國汽車污染物排放標準第六階段)攻堅戰；2)強化體系建設，全面培育營銷競爭力；3)快速推進新能源汽車產業發展；4)牢固樹立市場意識、精品意識和責任意識，加強質量管控力度；5)深化人力資源改革，調整工資決定機制及績效體系。從以上陳述，認為集團業務發展是走務實路線，筆者上述市盈率計出為10.80倍，暫看集團於2019年每股盈利增長率可望達到10.8%，有望帶動今年股價仍有上升空間。

自去年6月1日除淨，股價出現技術性下跌，當日收報2.43元，較現價2.3元僅累跌約半成，反映此乃低波幅股份，於現時恒指波動下，屬於具防守性股份，加上股息率不少於8厘，反映現價仍然適合想以此股作中長線投資的人士進場。於4月11日收報2.3元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2元或以下買入；保守者則可於1.8元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為2.7至3元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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